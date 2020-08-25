» تعتدي على والدها بالضرب بسبب إطلاقه الغازات

25 أغسطس 2020 - 09:26 م



ألقت الشرطة القبض على امرأة بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن اعتدت بالضرب على والدها، اعتراضًا منها على إطلاقه الرياح بشكل متكرر.



وأعربت نيكول دوزوا ( 40 عامًا) عن اعتراضها على الرائحة الكريهة لوالدها البالغ من العمر 59 عامًا، الذي تعيش معه في لارجو، وهي مدينة في منطقة خليج تامبا، حسبما أفاد موقع (The Smoking Gun).



وتطور الأمر إلى هجومها عليه في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الأحد، ووجهت له عدة لكمات "عدة مرات"، ما أدى إلى "إصابته بدماء في عينه اليسرى وخدوش في جميع أنحاء رقبته"، وفق الشرطة.



تم الإفراج عن دوزوا بدون كفالة بعد القبض عليها وحجزها في سجن المقاطعة. ودفعت ببراءتها من التهمة. لكن القاضي أمرها بالابتعاد عن والدها.



وفي عام 2018، ألقي القبض على دوزوا بزعم أنها ضربت أختها على رأسها في نفس المنزل لكن المدعين رفضوا متابعة القضية، بحسب المصدر ذاته.

