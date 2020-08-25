"سائل منوي"..قاتل زوجته: شاهدت خيانتها على ملابسها

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محمد فضل- متابعات

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خيانة

زوجة

قاتل

جزار

سائل منوي

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيعها ووضعها داخل فريزر بشقتهما بمنطقة الهرم.

وأدلى الجزار، باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته حيث قرر انه انتابه الشك في سلوكها منذ 8 اشهر عندما بدأت الاصرار علي الطلاق وكانت في كل مناسبة تطلب الانفصال عنه.

وأضاف المتهم في اعترافاته امام اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية انه يوم الجريمة شاهد آثارا لسائل منوي علي ملابس زوجته فاشتاط غضبا وتشاجر معها فطلبت منه الطلاق فأسرع متناولا سكينا وسدد بها طعنات لها وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة فصل رأسها عن جسدها تماما، حسب صدى البلد.

واستطرد المتهم قائلا انه فور رؤيته رأسها علي الارض اسرع بإحضار ساطور لتقطيع باقي جسدها ووضعه داخل اكياس بلاستيك داخل الفريزر لعدم انتشار رائحة كريهة للجثة وفر هاربا مختبئا لدى صديق له في الوراق حتى فوجئ بالقاء القبض عليه حيث ترأس المقدم احمد عصام رئيس مباحث الهرم قوة امنية نجحت في تحديد مكانه وضبطه.


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