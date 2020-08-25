أول تعليق من متحدث الرئاسة على القمة الثلاثية

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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر والعراق والأردن لديهم إمكانيات هائلة وتعاون مشترك، مضيفا أن القمة الثلاثية بين الثلاث دول كان لها شق تنموي عن طريق طرح المشروعات المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء- أن هناك اهتمام كبير من الجانب الأردني والعراقي للاستفادة من التجربة المصرية التي حدثت خلال 6 سنوات ماضية واستطاعت تحقيق مشروعات قومية كبرى بشكل كبير، لافتا إلى أن ما حدث في السنوات الست الماضية في مصر قفز بها إلى الأمام بما يعادل 25 عاما. 

وأكد راضي أن مصر استطاعت أن تتغلب على تحدى الكهرباء وإحداث فائض، مشيرا إلى أن الرئيس أجاب في القمة اليوم، بشكل واضح بوجود مسارات جديدة تم إتباعها خرجت عن النهج التقليدي يعتمد على السرعة الشديدة في التخطيط، وبالتالي مصر قفزت إلى المركز الـ 18 عالميا في مشروعات الطرق. 


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