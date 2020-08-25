مدرب الأهلي يعلن قائمة الفريق لمباراة الجونة

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غد الا?ربعاء، في ا?طار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الا?هلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر ا?براهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وا?يمن ا?شرف وا?ليو ديانج وعمرو السولية وا?ليو بادجي ومحمد مجدي ا?فشة وعلي معلول وا?حمد الشيخ ومحمود وحيد وا?حمد فتحي وجونيور ا?جايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

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