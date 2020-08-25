  • الثلاثاء 25 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:16 م
Advertisements
بحث متقدم
منة عبدالعزيز

منة عبدالعزيز تفجر مفاجأة: هكذا فقدت عذريتي

سد

خطوة مصرية جديدة بشأن سد النهضة

الطفلة

فيديو لا يصدق.. تفاصيل العثور على طفلة في عرض البحر

القمة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل القمة الثلاثية

حمدوك

ماذا قال «حمدوك» ردًا على طلب «بومبيو» بالتطبيع مع إسرائيل؟

زايد

خطوة هامة من "الصحة" بشأن لقاح "كورونا"

الإفتاء

هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمد بن زايد

الإمارات تلغي لقاءًا مع إسرائيل بسبب تصريحات «نتنياهو»

بوسي شلبي

إعلامية شهيرة.. من هي المنتقبة التي زارت قبر رجاء الجداوي؟

الدولار

بسبب اتصال هاتفي.. هبوط مفاجئ في أسعار الدولار

فيديو لا يصدق.. تفاصيل العثور على طفلة في عرض البحر

الصفحة الأخيرة

الطفلة
الطفلة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

العثور على هيكل عظمي في حقائب سيدة وابنتها في المطار

#

فيديو «تيك توك» يظهر لحظة العثور على جثة متحللة

#

يقتل زوجته ويرمي بها في البحر من أجل مليون دولار

طفلة

العثور

يونانية

عرض البحر

في مشهد لا يصدق، عثر طاقم سفينة يونانية على طفلة تائهة في عرض البحر، وهي تسبح على عوامة تحملها الأمواج، قبل أن يتمكن طاقم سفينة من إنقاذها، بالقرب من السواحل قبالة بلدة أنتيريو في خليج كورينث باليونان.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن الطفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، وكانت هي ووالديها يسبحون، ولم ينتبه الوالدان لها عندما بدأت التيارات المائية بسحبها، ولم يدركا أنها أصبحت بعيدة عنهما إلا بعدما دفعتها التيارات بعيد عن الساحل.

وقام الوالد فورا بالاتصال بسلطات الميناء وأخبر عن فقدان ابنته، وبدورها أبلغت السلطات قبطانا لإحدى العبارات المحلية التي كانت تعمل في تلك المنطقة، وبالفعل وجدت العبارة الطفلة، وقامت بإنقاذها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة رجل مسن محشوة داخل ثلاجة مصنع
» تفاصيل صادمة.. شاب يعاشر زوجة والده الأربعينية بعد وفاته
» فتاة بلا رحم.. ذات خصيتين.. تتحدث عن صدمتها
» فيديو لا يصدق.. تفاصيل العثور على طفلة في عرض البحر
» غرقا في مزرعة سمك.. مصرع زوجين وطفلهما بالشرقية
» زيادة الوزن تدمر العلاقة الحميمة.. من تراجع الرغبة إلى تأخير الإنجاب
» فيديوهات «طفلة سمينة» تثير ضجة واسعة في الصين
» لقاح «كوفيد» في صميم انتخابات الرئاسة الأمريكية.. «أسترا زينيكا» ترد
» قتل فتاة من الصم والبكاء بعد تعرضها لاعتداء جماعي
» متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل القمة الثلاثية
» خطوة هامة من "الصحة" بشأن لقاح "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة