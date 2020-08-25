الأم تحارب لإنقاذ الحيوانات المنوية لابنتها المتحولة جنسيًا



تكافح أم لإنقاذ الحيوانات المنوية لابنتها المتحولة جنسيًا من التلف بعد وفاتها عن عمر يناهز 16 عامًا.





وقالت لويز أندرسون إن "أكبر رغبة" لابنتها إيلي كانت أن تصبح أمًا، لكنها ماتت فجأة الشهر الماضي. لكنها تخشى الآن من أن عينات الحيوانات المنوية التي حفظتها لها يمكن أن تتلف في غضون أيام.





وهي تخطط الآن لنقل معركتها إلى المحاكم في محاولة لتصبح جدة وتحقق حلم ابنتها.





وُلدت إيلي صبيًا، ولكن تم تحديدها على أنها فتاة في سن الثالثة، وخططت لإجراء جراحة تغيير الجنس في سن 18، وفقًا لصحيفة "ديلي ريكورد".





تأخرت المراهقة، من مدينة "ستيرلنج" في وسط اسكتلندا، في تناول الهرمونات للسماح بجمع الحيوانات المنوية والاحتفاظ بها، لأنها كانت تخطط دائمًا لإنجاب طفل في نهاية المطاف.





قالت أندرسون: "كانت رغبة إيلي الأكبر هي أن تكون أمًا. لقد وعدتها بأنه إذا حدث أي شيء لها، فسيتم إحضار أطفالها إلى العالم. سأفعل كل ما في وسعي لاحترام رغباتها - ليس فقط من أجلها ولكن لأي شخص آخر عالق في هذا الموقف".





وهي الآن تريد والدتها أن تحترم رغبات إيلي بعد وفاتها، باستخدام متبرع بالبويضات وبديل لإنجاب حفيد باستخدام الحيوانات المنوية لإيلي.





وبموجب قواعد الإخصاب البشري الحالية في المملكة المتحدة، إذا كانت إيلي على علاقة وكان لها شريك وقت وفاتها، فسيكون لهذا الشخص الحق في طلب الاحتفاظ بنطافها.



لكن بدون حكم قضائي، لا يمكن نقل هذا الحق إلى والدتها. لذا فإن أندرسون ستناضل من أجل رغبة ابنتها في المحكمة، حيث من المقرر أن يُطلب من القضاة منعًا مؤقتًا يمنع عيادة جلاسكو الملكية للخصوبة من تدمير عينة إيلي.





وسيُطلب من المحاكم بعد ذلك استخدام سلطة خاصة - المكتب غير المتنقل - لإيجاد حل قانوني لهذه المسألة.

