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العثور على جثة رجل مسن محشوة داخل ثلاجة مصنع

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العثور على جثة رجل مسن محشوة داخل ثلاجة مصنع
العثور على جثة رجل مسن محشوة داخل ثلاجة مصنع

فتحي مجدي

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ألقت الشرطة البريطانية، القبض على رجل مشتبه في ارتكابه جريمة قتل، بعد العثور على جثة رجل مسن داخل ثلاجة في مصنع لإعادة التدوير.

وتم استدعاء الشرطة بعد العثور على جثة الضحية محشوة داخل الحاوية التي تم نقلها من برمنجهام إلى وارويكشاير يوم الجمعة 21 أغسطس.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز"، إن الجثة تم نقلها خلال إخلاء طرف مسطح في جمعية الإسكان في برمنجهام.

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا يُعتقد أنه معروف للضحية، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، ولا يزال قيد الاحتجاز ويتم استجوابه من قبل الضباط.

وقال متحدث باسم شرطة ويست ميدلاندز: "لقد بدأنا تحقيقًا في جريمة قتل بعد العثور على جثة في وحدة إعادة التدوير في وارويكشاير يوم الجمعة، 21 أغسطس".

وأضاف: "علمنا أنه تم فتح ثلاجة، وتم نقلها إلى مركز إدارة النفايات في "كوليري لين إكسهول"، وتم اكتشاف جثة رجل مسن. تم نقله من إخلاء شقة من قبل جمعية الإسكان في برمنجهام".

وأوضح أنه "من المقرر إجراء تشريح الجثة غدًا - الأربعاء - سيساعد في تحديد هوية الرجل. اليوم - الثلاثاء - تم القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، يعتقد أنه كان معروفًا للضحية، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتم نقله إلى حجز الشرطة في ديربي".

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