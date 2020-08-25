» تفاصيل صادمة.. شاب يعاشر زوجة والده الأربعينية بعد وفاته

25 أغسطس 2020 - 07:40 م

أقدم شاب بمنطقة حلوان، على معاشرة زوجة والده الأربعينية بعد وفاته عن طريق الإكراه، حيث يقيم معها في نفس الشقة.

وجاءت البداية بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من ربة منزل (47 سنة)، ضد نجل زوجها المتوفي، اتهمته فيه باغتصابها بالإكراه في شقتها بمنطقة المنشية بحلوان، وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص البلاغ أكدت المجنى عليها أن ابن زوجها (22 سنة)، والذي يعمل سائق توك توك اعتاد التحرش بها بعد وفاة والده، حتى قام باغتصابها بالإكراه والاعتداء عليها جنسيا وبالضرب قبل أن يترك المنزل ويهرب، بعد تأكيدها له بأنها ستبلغ عنه الشرطة.

وأعدت مباحث مديرية أمن القاهرة عدة كمائن للمتهم وأسفر أحدها عن إلقاء القبض عليه في أحد الأماكن التي يتردد عليها، وبمواجهته بأقوال زوجة والده اعترف بجريمته، معللا ذلك بأنه لم يكن في وعيه وعندما أفاق وشعر بما فعل ترك المنزل وفر هاربا. وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات اللاحقة أن المتهم سبق اتهامه في جريمة قتل منذ فترة وقضى فترة في السجن وخرج ليجد والده قد توفى فاضطرت زوجة والده أن تتركه يعيش معها في الشقة لعدم وجود مكان آخر له يأويه، لكنها فوجئت به يقوم بالتحرش بها جنسيا، ولم تبلغ عنه خوفا على مستقبله وحرصا عليه من العودة للسجن مرة أخرى، وأيضا خوفا من الانتقام منها لتسببها في حبسه، لكن عندما تطور الأمر وقام باغتصابها بالإكراه قامت بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.