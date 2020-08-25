خطوة مصرية جديدة بشأن سد النهضة

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بيان من الري بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة

كشفت وزارة الخارجية في بيان، أن السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، استقبل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.


وجاء هذا في إطار “حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وعقب استضافة نائب وزير الخارجية أمس للسفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة”.



وأشار نائب وزير الخارجية إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء تشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الاقليمي بينهم.


كما ثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.


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