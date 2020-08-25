» غرقا في مزرعة سمك.. مصرع زوجين وطفلهما بالشرقية

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لقى زوجان وطفلهما الرضيع مصرعهم غرقا، داخل مزرعة سمك بقرية التوايهة دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم إخطار النيابة العامة بالحسينية وجار تحرير محضر بالواقعة . 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة صان الحجر،يفيد غرق زوجين وطفلهما الرضيع بمزرعة سمك بقرية التوايهة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الزوجين ونجلهما عمره سنة ، بالتواجد بفلوكة صغيرة داخل المزرعة السمكية، لقوا مصرعهم غرقا.

تم انتشال جثة الأم والرضيع، وجار انتشال جثة الزوج، من قبل الإنقاذ النهرى، وتم التحفظ على جثة الأم ورضيعها تحت تصرف النيابة العامة.

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