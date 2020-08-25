» لقاح «كوفيد» في صميم انتخابات الرئاسة الأمريكية.. «أسترا زينيكا» ترد

25 أغسطس 2020 - 06:19 م

رفضت شركة الأدوية العملاقة "أسترا زينيكا"، المزاعم حول إمكانية تسريع تطوير لقاح (كوفيد – 19) التجريبي في الولايات المتحدة، وسط تقارير عن رغبة الرئيس دونالد ترامب في الحصول على الموافقة بشأنه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.



ويزعم العاملون في البيت الأبيض، أن ترامب يفكر في تسريع الموافقة التنظيمية على لقاح كوفيد – 19، الذي طوره علماء جامعة أكسفورد في الأصل.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن استخدام لقاح وإبطاء أزمة الفيروس المدمر في الولايات المتحدة - الأسوأ في العالم - يمكن أن يعزز فرص ترامب في إعادة انتخابه في نوفمبر، عندما يخوض المنافسة ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي اتهمه بأنه "فشل في توفير الحماية لنا".



لكن شركة "أسترا زينيكا" الأمريكية، التي تشرف على تصنيع وتوزيع اللقاح ، قالت إنها لم تدخل في أي محادثات حول الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة. وأضافت أنه سيكون "من السابق لأوانه التكهن بهذا الاحتمال".



يأتي ذلك بعد أن أكدت الحكومة البريطانية أمس، أن المملكة المتحدة ستكون أول من يحصل على لقاح (كوفيد – 19)، إذا ثبت نجاحه. واشترت المملكة المتحدة بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، بينما طلبت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة.



أظهرت التجارب المبكرة نتائج واعدة، حيث أظهرت الاختبارات أن اللقاح آمن للاستخدام على البشر ويبدو أنه يثير استجابة مناعية.



ونفت "أسترا زينيكا"، التي تدعي أنها تستطيع تصنيع ملياري جرعة وتعمل بالفعل العديد من المنشآت في الولايات المتحدة، أن تكون قد أجرت مناقشات مع الإدارة الأمريكية حول صفقة مبكرة.



وقال متحدث باسم الشركة التي تتخذ من برينتفورد مقرًا لها: "لم تناقش أسترا زينيكا، تصريح الاستخدام الطارئ مع الحكومة الأمريكية وسيكون من السابق لأوانه التكهن بهذا الاحتمال".



وأضاف: "تجارب المرحلة الأخيرة من المرحلة الثانية / الثالثة لـ AZD1222 جارية في المملكة المتحدة والأسواق الأخرى على مستوى العالم، ولا نتوقع نتائج الفعالية حتى وقت لاحق من هذا العام".



قال البروفيسور أندرو بولارد ، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، لإذاعة (BBC Radio 4): "تراخيص استخدام الطوارئ راسخة من قبل المنظمين في كل من الولايات المتحدة وأوروبا".



وأضاف: "في الواقع، قد تكون على دراية هذا الأسبوع بأن إدارة الغذاء والدواء قد منحت استخدامًا طارئًا للعلاج بالبلازما. لذلك فإن عملية الحصول على إذن استخدام الطوارئ في حالات الطوارئ راسخة".



وتابع: "لكنها لا تزال تنطوي على إجراء بيانات دقيقة، تمامًا كما نجمع معلومات حول اللقاحات في التجارب السريرية التي يتم إجراؤها بدقة. ودليل على أنه يعمل بالفعل".



وأوضح أن "التجربة التي نجريها من أكسفورد، نتوقع الحصول على بيانات وإثبات سلامة اللقاح في الواقع قبل أن يتقدم أي شيء هناك. وبالطبع ستكون أسترا زينيكا هي التي ستأخذها إلى المنظمين".



وأضاف أنه "من الممكن فقط" أن يكون هناك ما يكفي من بيانات التجارب السريرية على لقاح (كوفيد – 19) التابع لجامعة أكسفورد لوضعها أمام المنظمين هذا العام.



ويأتي هذا بعد أن قال البروفيسور كريس ويتي ، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن لقاحًا لفيروس كورونا قد لا يكون جاهزًا حتى الشتاء المقبل.



قال البروفيسور بولارد: "أعتقد أن كريس ويتي يتوخى الحذر تمامًا، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل كل شيء لإثبات نجاح اللقاح وأنه آمن، ثم متابعة عمليات المسئولين الذين ينظرون إلى ذلك بعناية فائقة. للتأكد من أن كل شيء تم بشكل صحيح".



واستدرك: "ولكن من الممكن أيضًا أنه إذا تراكمت الحالات بسرعة في التجارب السريرية، فقد يكون لدينا تلك النتائج لعرضها على المسئولين هذا العام، وبعد ذلك ستكون هناك عملية يمرون بها من أجل إجراء تقييم كامل البيانات".



وحول الأخبار التي تفيد بأن ترامب كان يفكر في التعجيل السريع للقاح، حذر أحد كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة أمس من أنه يجب أن يكون هناك "توزيع عادل"، وأن الدول الغنية يجب ألا تستهلك كل الإمدادات.



وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن إطلاق لقاح ضد فيروس كورونا عالميًا يصب في "مصلحة جميع البلدان".



حذر الدكتور تيدروس أدهانوم من أن "قومية اللقاح" قد تتسبب في ارتفاع الأسعار وتؤدي إلى انتشار جائحة طويل الأمد لأن الدول الأفقر ستخرج من الوباء.



وعبّر ترامب بالفعل عن إحباطه من بطء عملية الحصول على لقاح، واتهم المسؤولين في إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتعمد تأخير التقييمات حتى انتهاء الانتخابات.



ويأمل ترامب في استخدام اللقاح قبل انتهاء التجارب السريرية من خلال الحصول على إذن "للاستخدام الطارئ" من إدارة الغذاء والدواء.



وهذا هو مسار العمل الذي قال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الوضع إنه يفكر في اتخاذه، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".





يسمح ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للمسؤولين بدفع المنتجات الطبية دون إجراء اختبار مناسب، لأن هناك حاجة فورية واضحة لها.



وتم استخدامه بالفعل خلال أزمة كوفيد -19 للأدوية بما في ذلك الدواء المضاد للفيروسات ريمديسفير، والذي قال العلماء إنه يمكن أن يقلل من خطر الوفاة.



وقال مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، مايكل كابوتو، الذي كان عضوًا في فريق حملة دونالد ترامب في عام 2016 ، إن الحديث غير المسؤول عن لقاح غير آمن أو غير فعال تمت الموافقة عليه للاستخدام العام مصمم لتقويض استجابة الرئيس لفيروس كورونا.



وتعليقًا على احتمالية تسريع اللقاح في الولايات المتحدة، قالت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، الدكتورة جيني هاريز، إن كل شخص في جميع أنحاء العالم يجب أن يكون لديه "وصول عادل وآمن لتطوير اللقاح".



قال الدكتور هاريز لشبكة "سكاي نيوز": "لدينا أزمة عالمية... من المهم حقًا أن يتمتع كل شخص في جميع أنحاء العالم بوصول عادل وآمن لتطوير اللقاحات.



وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: "أسترا زينيكا دخلت في عدد من الاتفاقات مع دول أخرى. لديهم اتفاقية ترخيص عالمية مع أكسفورد، لكننا كنا واضحين: بمجرد أن تبين أنها فعالة، وقعنا صفقة لـ 100 مليون جرعة مما يعني أن المملكة المتحدة أول من ستحصل عليه".



