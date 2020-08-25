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التعليم تطلق أول منصة إلكترونية للدروس الخصوصية

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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الاتصالات لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات.

وتتيح هذه المنصة للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والعضو المنتدب للشركة.

ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن.

بينما تتولى شركة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التعليم تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام إحدى وسائل سداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب (https://stream.moe.gov.eg).

كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https://www.thanaweya.net.

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