» إصابات كورونا في إيران تتخطى 363 ألفًا

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إيران

الصحة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 363363 .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 125 وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 20901، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 313058 شخصا .

وتم تصنيف 14 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان .

فيما تم إعلان حالة التأهب في 12 إقليما جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس هناك، وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد .


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