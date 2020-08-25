القطرية طليقة جورج وسوف تكشف أسرار علاقتهما

25 أغسطس 2020 - 03:45 م

كشفت بطلة الراليات القطرية ?ندى زيدان?، طليقة الفنان السوري ?جورج وسوف?، للمرة الأولى أسرار علاقتها بوسوف، وعن كيفية تعارفهما وقصة حبهما، وزواجهما وإنجابهما إبنتهما "عيون"، وظروف طلاقهما وعلاقتهما الحالية .

وروت ندى قصّة تعارفهما بأحد المستشفيات في قطر، حيث حضر للعلاج، وكانت تعمل هناك مديرة شؤون اللاعبين، وقد كُلّفت الإهتمام به وتسهيل أموره، فكانت قريبة منه، وخلال هذه الفترة تعلقت به وأحبته وإكتشفت شخصيته، التي وصفتها بالمميزة، فحصل الزواج، وكشفت أنها تركت عملها وتنقلت معه بين السويد وسوريا ولبنان .

وأشارت الى أن عائلتها عارضت في البداية زواجها من وسوف، على الرغم من أن والديها يحبانه، وكان سبب المعارضة وضعه الصحي، إذ قال لها والدها إنها ستكون بمثابة ممرضة له، فأوضحت له إن المرض قد يصيب حتى الشباب، وحصل التفاهم وتزوّجا .

وأضافت ندى في حوار مع الكاتب ?حمد التميمي?، ضمن معرض الكتاب العربي في أوروبا، أن أجمل ما يجمعها بوسوف هو إبنتهما، وهو الذي شجعها على الإنجاب، لأنه كان يتمنّى أن يُرزق ببنت، ويطلق عليها إسم "عيون جورج وسوف ".

وعن مدّة زواجهما، قالت إنها لم تستمر أكثر من سنة ونصف، وإن الطلاق حصل عام 2017 بالتراضي ولمصلحة إبنتهما، واصفة علاقتها بوسوف اليوم بالجيدة، ومشيرة الى أن التواصل بينهما لم ينقطع، وإنه دائم السؤال عن إبنته .