إعلامية شهيرة.. من هي المنتقبة التي زارت قبر رجاء الجداوي؟

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بوسي شلبي
بوسي شلبي

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زيارة

قبر

رجاء الجداوي

بوسي شلبي

أثارت أميرة مختار، ابنة الممثلة الراحلة ?رجاء الجداوي?، حالة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة لسيدة منتقبة تقرأ القرآن على قبر الفنانة الراحلة.

ونشرت أميرة الصورة على حساب والدتها رجاء الجداوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت سيدة متقبة تقرأ القرآن على قبر الفنانة الراحلة، ما أثار تساؤلات بين المتابعين عن هويتها.

واضطرت أميرة مختار إلى الكشف عن عن هوية هذه المرأة الغامضة، ليتضح أنها الإعلامية المصرية ?بوسي شلبي? التي زارت قبر الممثلة الراحلة، وقدمت صدقة جارية عن روحها عبارة عن مصحف، فعلقت أميرة على الصورة كاتبة :"بوسي حبيبتي في زيارة مامي الله يرحمها ".

وكانت أميرة قد كشفت عن تفاصيل جديدة عن آخر أيام حياة والدتها قبل وفاتها، وقالت انها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع، مشيرة إلى أنها اتصلت بجميع من تعرفهم سواء خارج مصر أو داخلها في العيد لتهنئتهم على الرغم من أن البعض منهم لم تتواصل معهم منذ سنوات.




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