» رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان

25 أغسطس 2020 - 03:37 م

وصل رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يوما واحدا .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وموضوع سد النهضة الأثيوبي على نهر النيل .