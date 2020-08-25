» رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان

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الخرطوم

رئيس وزراء إثيوبيا

وصل رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يوما واحدا .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وموضوع سد النهضة الأثيوبي على نهر النيل .


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