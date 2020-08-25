  • الثلاثاء 25 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:43 م
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ محمد بن زايد

الإمارات تلغي لقاءًا مع إسرائيل بسبب تصريحات «نتنياهو»

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

السودان يصدر بيانًا رسميًا عن التطبيع مع إسرائيل

بوسي شلبي

إعلامية شهيرة.. من هي المنتقبة التي زارت قبر رجاء الجداوي؟

الدولار

بسبب اتصال هاتفي.. هبوط مفاجئ في أسعار الدولار

سد النهضة

الري: انتهاء مفاوضات سد النهضة الخميس.. وهذا ما سيحدث الجمعة

البشير

يواجه الإعدام.. قرار جديد من محكمة سودانية بشأن «البشير»

إيرانية داخل ضريح

إيرانيات يروين وقائع اغتصابهن داخل الأضرحة الدينية

الديهي

الديهي عن ضبط مغتصبي فتاة الفيرمونت: لن نقبل بمراكز القوى بالدولة

فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا

فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا

زوجة الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

بسبب اتصال هاتفي.. هبوط مفاجئ في أسعار الدولار

مال وأعمال

الدولار
الدولار

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

#

تفاوت واستقرار في أسعار الدولار.. تعرف على التفاصيل

#

كورونا يؤثر على الدولار أمام الجنيه.. ننشر أسعار اليوم

#

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية في تعاملات اليوم

أمريكا

الصين

الدولار

اتصال

نزل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني، بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح .

وعزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتى في وقت تسود فيه خلافات دبلوماسية بين البلدين .

وخلال الاتصال، الذي كان مقررا في الأساس في الخامس عشر من أغسطس الجاري، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه .

وقالت الولايات المتحدة إن الجانبين "يتوقعان تقدما"، في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بناءة ".

وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7171 دولار أمريكي، وتقدم اليوان الصيني قليلا إلى 6.9070 يوان للدولار .

ونزلت العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1813 دولار، وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابات كورونا في إيران تتخطى 363 ألفًا
» رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان
» تسجيل 1114 حالة إيجابية بكورونا في السعودية
» ببلد عربي.. يحاول حرق نفسه أمام بنك بسبب هذا الأمر "فيديو"
» مدير حديقة الحيوان يكشف عن مفاجأة حدثت أول يوم الافتتاح
» وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله
» اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط
» الرئيس السيسي يلتقي العاهل الأردني في عمان
» بالصور.. حريق داخل مركز تجاري للأثاث بنجران
» إسرائيل تكتشف كنزا من العصر العباسي
» شقيق محمد عبد الشافي ينهي الجدل بشأن اعتذار وليد سليمان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة