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ببلد عربي.. يحاول حرق نفسه أمام بنك بسبب هذا الأمر "فيديو"

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من الحادث
من الحادث

وكالات- الدويني فولي

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حاول شاب لبناني، اليوم الثلاثاء، حرق نفسه أمام بنك لبنان والمهجر، باستخدام مادة حارقة سكبها على نفسه، في وقت تجمهر حوله مجموعة من الأشخاص ومنعوه من ذلك.

وظهر الشاب في مقطع فيديو، وهو في حالة من الغضب، ويحمل بيده مادة حارقة يسكبها على جسده؛ في محاولة منه لإضرام النيران بنفسه، حيث تجمهر حوله مجموعة من الشبان، وحاولوا ثنيه عن ذلك.


وبحسب مصادر لبنانية، فإن الشاب حاول إحراق نفسه؛ بعد فشله في استلام حوالة مالية، وظهر الشاب في مشاهد مصورة، نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصرخ بغضب في وجه المتجمهرين حوله، ويطلب منهم أن يتركوه يحرق نفسه.


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