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مدير حديقة الحيوان يكشف عن مفاجأة حدثت أول يوم الافتتاح

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إيمان هاني

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قال اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إن 2500 زائر لحديقة الحيوان في اليوم الأول لفتحها بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رجائي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي"، أن عدد الزيارات في الأيام العادية قبل فيروس كورونا كان يصل لحوالي 10 آلاف زائر، ويعتبر إقبال الزائرين على الحديقة اليوم متوسط، على اعتبار أنه اليوم الأول لعودة الفتح.

وأشار مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أن وزير الزراعة وجه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، وجرى التواصل مع الطلب الوقائي لاتخاذ.

وعن استغلال فترة غلق الحديقة، قال رجائي إن فترة الهدوء الذي شعر به الحيوانات والطيور خلال الغلق كانت فرصة لإكثارها عن طريق التزاوج.

وواصل حديثه :" خلية نحل ونشاط غير عادي للعاملين بالحديقة خلال فترة الغلق لتجميل الحديقة وزيادة المساحات الخضراء، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية، كما جرى فتح علامة مميزة وهي "حديقة الحيوان للطفل" بمعايير عالمية وسط الحديقة، داعيًا الزائرين لدخولها.

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