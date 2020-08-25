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التين الشوكي يعالج التجاعيد بهذه الطريقة

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التين الشوكي
التين الشوكي

متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر التين الشوكي من الفواكه التي يقبل علي تناولها الجميع إلا أن الأبحاث والدراسات الحديثة اكتشفت أن الزيت المستخرج منه والمعروف باسم "البرشومي" يدخل في تركيب العديد من مستحضرات التجميل لفوائده المتعددة ضد التجاعيد.

ويتم استخدامه بوضع قطرات من الزيت بين راحتي اليدين وفركها لتسخينه قليلا قبل وضعه علي البشرة ثم يتم تدليك البشرة بحركات دائرية .

كما يمكن استخدام الزيت من خلال عمل قناع خاص بالوجه بعد خلطه بمجموعة من المكونات الطبيعية الأخري .

والخليط يتكون من ملعقة كبيرة من زيت الصبار وملعقة كبيرة من زيت التين الشوكي وملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون وبعد مزجهم جيدا معا يتم تنظيف البشرة جيدا و توضع علي البشرة وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر ثم البارد .


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