الديهي عن ضبط مغتصبي فتاة الفيرمونت: لن نقبل بمراكز القوى بالدولة

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الديهي

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اغتصاب

تن

الديهى

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن البعض تساءل عن مقدرة الدولة على التحرك القانوني إزاء المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة، تعود وقائعها لعام 2014 في فندق الفيرمونت الشهير وسط القاهرة، وذلك لكون آبائهم رجال أعمال لهم نفوذ داخل الدولة. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، أن قرار النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، يغلق بابًا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "مصر لن تقبل أن يكون هناك مذنبًا خارج أسوار العدالة، ولن يعود مراكز القوى، ومحدش على راسه ريشة".

ووافق المستشار حمادة الصاوى النائب العام على قرار النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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