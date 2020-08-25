» اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط

25 أغسطس 2020 - 02:22 م

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة إحالة المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي الى لجنة الانضباط فى الجبلاية.





كان القيعي شن هجوما ضاريا على حكم مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك ووجه اتهامات إليه بأنه جاء لتنفيذ أجندة معينة على غرار ما حدث فى لقاء الاهلي وبيراميدز الذى قام بإدارته أيضًا فى وقت سابق.





وقال المصدر ذاته حسب صدي البلد، إن الجبلاية رهنت إحالة عدلى القيعي للجنة الانضباط بعد هجومه الضارى على طاقم الحكام الكرواتي على مراجعة شريط الحلقة وحديثه عن الحكام.





وأضاف:" هناك تعليمات صادرة فى وقت سابق الى اللجنة الرئيسية للحكام بعدم الرد على اى هجوم من عناصر المنظومة الرياضية وترك ذلك الشأن الى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاتخاذ اللازم".





وشدد على أنه فور انتهاء لجنة الانضباط من مراجعة شريط الحلقة سوف يتم استدعاء عدلى القيعي للمثول الى التحقيق بمعرفة لجنة الانضباط.



