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"المنشآت الفندقية" ترد على منع إقامة السيدات بالفنادق بمفردهن

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أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

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رد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على ما أثير حول منع أحد الفنادق إقامة أي سيدة أو فتاة تحت سن الـ 40 إلا بتواجد مرافق لهن. 

وقال "الشاعر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه هذه الحالة فردية، وضد القانون، وأي سيدة لها الحق في التواجد بأي فندق، مشيرًا إلى أن يوجد 1300 منشأة فندقية.

وتابع: "لو واحد تصرف بشكل غير جيد فهذا أمر مخالف، ولازم يتم تقديم شكاوى من ذلك المنطلق، والقانون لا يمنع إقامة السيدات".

وواصل:" ما حدث اعتداء على حرية الأفراد ويتم التحقيق فيها من خلال الوزارة لإزالة هذه المخالفة، نعم هناك قانون ينظم هذه العملية، وهذه الواقعة سمعت عنها ولم اتحقق من صحتها حتى الآن"، موضحًا أن هذه الواقعة ضد السياحة بشكل عام".

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