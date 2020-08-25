» إسرائيل تكتشف كنزا من العصر العباسي

25 أغسطس 2020 - 01:28 م

أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت مخبأ للعملات المعدنية يعود للعصر العباسي منذ حوالي 1100 عام أثناء حفريات أثرية أجرتها سلطة الآثار بالقرب من بيرش.

ورفضت سلطة الآثار الكشف عن مكان الحفريات علي وجه الدقة خوفًا من وصول لصوص الآثار إلي المنطقة .

وأشار مدير التنقيب، ليات نداف زيف والدكتور إيلي حداد من سلطة الآثار الإسرائيلية: إلي أن الرجل الذي دفن كنزه منذ 1100 عام توقع أن يستعيده، لأنه أصلح الإناء بمسمار حتى لا يتحرك، والقطع النقدية المصنوعة من معدن نبيل لا يتأكسد بالهواء كانت بحالة ممتازة كما لو كانت مدفونة بالأمس، لافتين إلي أنهم توصلوا إلي أنه كانت هناك تجارة دولية بين سكان المنطقة والمناطق النائية".

وأضاف كول: "بمثل هذا المبلغ يمكن لأي شخص شراء منزل فاخر في أحد أفضل أحياء الفسطاط، عاصمة مصر الغنية في تلك الأيام، خلال هذه الفترة، كانت المنطقة جزءا من الخلافة العباسية الشاسعة، والتي امتدت من بلاد فارس في الشرق إلى شمال إفريقيا في الغرب، وكان مركز حكومتها في بغداد، عاصمة العراق" .

جدير بالذكر أن المخبأ يتكون من دينار ذهبي كامل ويحتوي على حوالي 270 قطعة نقدية ذهبية صغيرة ، إحدى العملات المعدنية التي تم اكتشافها أثناء التنقيب هي عملة نادرة وهي قطعة ذهبية للإمبراطور ثيوفيلوس (829 - 842 م)، ضربت في القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت.



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