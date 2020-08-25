الكرملين يبين حقيقة تسميم المعارض الشهير نافالني

25 أغسطس 2020 - 01:19 م

أعلن الكرملين أن الأنباء التي ترددت عن محاولة تسميم المدون المعارض أليكس نافالني غير صحيحة، مؤكدا أنه لا يمكن أخذ هذا الأمر علي محمل الجد.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي علي أنصار نافالني الذين ألقوا اللوم علي الكرملين في تسميمه وحملوا بوتين شخصيا المسئولية، نافيا تلك المزاعم.

وقال: "لا يمكننا التعامل بجدية مع الاتهامات التي نقلتموها، فهذه اتهامات لا يمكن أن تكون صحيحة علي الإطلاق بأي شكل من الأشكال وهي عبارة عن ضوضاء فارغة لذلك لا ننوي التعامل معها بجدية"، حسبما نشرت "سبوتنيك".

جدير بالذكر أن الأطباء في برلين أعلنوا أن نافالني قد تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز ولا تزال المادة المحددة غير معروفة ويجري حاليًا اختبارات إضافية ويعالج بدواء الأتروبين.