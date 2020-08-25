زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

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الرياضة

زوجة الخطيب
زوجة الخطيب

متابعات - الدويني فولي

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وجهت الدكتورة نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة إلي جماهير القلعة الحمراء لحرصهم على دعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.
وكتبت زوجة محمود الخطيب عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: "شاپو ثم شاپو ثم شاپو لأجدع جمهور على وجه الكرة الأرضية .. وتعظيم سلام كمان".

كانت جماهير الأهلى أعلنت دعمها الكامل للفريق بعد الهزيمة أمام الزمالك، مؤكدين أن لكل فارس كبوة والفريق قادر على العودة بقوة من جديد لتحقيق الانتصارات والظهور بأفضل شكل ممكن.

يذكر أن الأهلي تلقي هزيمة ثقيلة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز.

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