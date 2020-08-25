سر انفعال رئيس البرلمان واعتذار وزير المالية

25 أغسطس 2020 - 12:42 م

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أن رئيس مجلس النواب، انفعل على وزير المالية بسبب بسبب "نرفزة" الأخير ومساعده خلال مناقشة قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" .







وأضاف موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن رئيس البرلمان قال للوزير: "المجلس كان في ضهرك وعليك أن تتذكر قوانين كانت تمر في نفس اليوم، والمجلس لا يتحمل إقرار نص غير دستوري".





وتابع موجهًا حديثه لوزير المالية ولممثلى الحكومة: "هذا منهج غير مألوف فى المجالس النيابية، ونرجع لمضابط الجلسات فى فصول تشريعية سابقة، كيف كانت المخاطبة بين الحكومة والمجلس، وأطلب من الأمين العام أن ومن جانبه اعتذر دكتور محمد معيط عما اعتبره حماسة زائدة ليس أكثر ومؤكدا تقديره للمجلس ورئيسه والنواب.

