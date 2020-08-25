بومبيو: أنا الآن في رحلتي من تل أبيب للخرطوم

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه الآن على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان.

وبحسب العربية فقد وصل بومبيو  إلى الخرطوم قادما من إسرائيل لمناقشة الدعم الأميركي للحكومة السوداني.

وأضاف بومبيو أنه توجه صباح الثلاثاء، إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وجاء ذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه السودان أنه لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أكد خلال اجتماع مساء أمس الاثنين مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بحضور وزيري الإعلام والثقافة وشؤون مجلس الوزراء، أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول العلاقات المشتركة، ورفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات التي تحرم البلاد من استحقاقاته في المجتمع الدولي. 

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