» شاهد.. يتحدون السلطات ويسبحون في مياه مجاري السيول

25 أغسطس 2020 - 12:31 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب اليمني يسبحون في أحد مجاري السيول التي تشكلت نتيجة لهطول أمطار غزيرة بالرغم من تحذير السلطات.

ويظفر في مقطع الفيديو الشباب وهم يتسابقون للسباحة في مجري السيل السريع دون خوف.

وكانت وزارة الصحة والسكان التابعة لميليشيا الحوثي أعلنت عن وفاة وإصابة 225 شخصا جراء السيول والأمطار بالعاصمة صنعاء ومختلف محافظات اليمن ودعت المواطنين إلي توخي الحذر وعدم السباحة مطلقا في السدود ومجاري السيول والحواجز .