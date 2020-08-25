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تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق
تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق

عبد القادر وحيد

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صورة نادرة للشيخ أحمد ديدات في طفولته تشعل تويتر

الطفولة

حسين الجسمي

صو رة نادرة

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورة نادرة له، وهو في مرحلة الطفولة، على حسابه في تويتر.

وعلق الجسمي على الصورة بقوله :" اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 ..والحمدلله على كل نعمة واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

وحظيت الصورة بتفاعل شديد على تويتر، حيث علق الامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد قائلا :" حفظك الله وأسعدك ووفقك أخي الغالي".

كما علق عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ :" كل عام وأنت بألف خير .. الله يجعل كل سنة أجمل من اللي قبلها وأنت و من تحب بألف صحة و سلامة وراحة بال يا رب".

وكتب أحد محبي الجسمي قائلا :" اليوم أكمل أحد أكثر الفنانين العرب إحساساً وإبداعاً عامه الـ41 كسبت احترامنا من الخليج إلى المحيط وتقديرنا بموسيقاك ورسالتك الفنية قلب أحمر.. كل عام وأنت مبدع كما أنت".



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