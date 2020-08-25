» ترامب: سنتخلص من " كورونا " بدون لقاح

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علي ثقة من أنهم سيتخلصون من فيروس "كورونا" المستجد سواء ظهر لقاح أو لم يظهر .
و أضاف ترامب خلال مؤتمره الانتخابي بولاية كارولينا الشمالية: "سنتخلص من فيروس "كورونا" وهو ما سيحدث حتما و سيحدث بشكل أسرع مما يعتقد الجميع، سواء بلقاح أو بدونه لافتا إلي أن هذا الأمر يجري الآن وخلال هذه الفترة المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد الفيروس .
و أشار ترامب إلي أن اللقاح قد يظهر قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير مؤكدا معا سنتغلب علي الفيروس .
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