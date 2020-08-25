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شاهد.. مذيع شهير يتعرض لموقف محرج علي الهواء

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مقدم البرنامج
مقدم البرنامج

وكالات - الدويني فولي

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فيديو

موقف محرج

مذيع

سكاي سبورت

مقدم

تعرض ديفيد جاريدو، مقدم البرامج الرياضية على قناة ”سكاي سبورت“، لموقف محرج على الهواء مباشرة.

وظهر المذيع وهو يقوم بتسريح شعره بأصابعه وينظر إلى هاتفه عندما عاد البث مرة أخرى بطريقة مفاجئة، حيث يبدو أنه لم يخبره أحد باستئناف البث من جديد.

وكان المذيع ينتظر العودة إلى البث أثناء إذاعة تقرير خاص على القناة الرياضية، إلا أنه لم يتلق رسالة من العاملين معه، ليظهر وهو يقوم بتصفيف شعره على الشاشة.

وعند عودة البث، تعرض المذيع للصدمة وبدا بعينين مفتوحتين للغاية، ثم ترك الهاتف فجأة وتعرض للارتباك الشديد.


وسرعان ما استعاد مقدم برنامج Sky Sports هدوءه قبل مواصلة حديثه عن فعاليات اليوم الثاني من بطولة بوب ويليس في موسم الكريكيت الإنجليزي لعام 2020.

وشارك المقطع المحرج آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد ما يقرب من 600 ألف مشاهدة في أربع ساعات.

وكتب المشاهدون العديد من التعليقات الساخرة حيث قال أحدهم: ”أوه، هذا جيد جدا“، وعلق آخر قائلاً: ”يا لها من عودة مفاجئة“.

وشبّه أحد المعلقين المذيع بالممثل الكوميدي الإنجليزي ستيف كوجان، وأضاف رابع ساخرا: ”انتظروا فقط حتى يضع الحمرة على شفتيه“.

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