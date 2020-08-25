» مفاجأة سارة.. ابتكار جهاز يكشف عن الأشخاص تحت الأنقاض

25 أغسطس 2020 - 10:50 ص

ابتكر علماء من معهد عموم روسيا لأبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ نظام ردار متحرك فريد من نوعه يسمح بتحديد موقع الشخص تحت أنقاض المباني المدمرة عن طريق تنفسهم أو حركتهم .

و أعلن الموقع الرسمي للمعهد أن موظفي المعهد يقدمون نظام رادار متحرك متطور للبحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة لافتين إلي أن الجهاز سيعمل في وضعين ما يتيح تحديد مكان الشخص عن طريق التنفس أو الحركة .

جدير بالذكر أن فحص جزء مدمر يصل إلي 10 أمتار مربعة سيستغرق من دقيقة إلي 3 دقائق وهي ميزة أخري للجهاز .