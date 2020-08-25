أول وزير كفيف للثقافة في تشكيل حكومة عربية

25 أغسطس 2020 - 10:30 ص

عين التونسي وليد الزيدي والحاصل على شهادة الدكتوراه في الآداب العام الماضي في الحكومة التونسية كأول وزير كفيف.

وكان هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية أعلن تعيينه وزيرا للثقافة .

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة وقد قام بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين دون إشراك الأحزاب لإبعاد الحكومة عن الصراعات السياسية، حسبما نشرت الصحافة المحلية .