» الموت يفجع سعد لمجرد

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سعد لمجرد

الموت

خالته

نعى الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حساباته على تويتر خالته طالبا من جمهوره الدعاء لها.

وكتب لمجرد على حسابه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة، الله يرحمك ويغفر لك، ادعو لخالتي ثورية جبران بالرحمة ومغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى".

وكان لمجرد قد تصدر الفترة الماضية التريند في مصر والوطن العربي بكليبه الجديد: "عدي الكلام"، والذي يغني فيه لأول مرة باللهجة المصرية وحقق أكثر من 40 مليون مشاهدة.

وعلق محبو ومتابعو لمجرد على وفاة خالته، حيث كتب أحدهم :" ربي يرحمها و يجعلها من أهل الجنة".

وعلق آخر :" الله يرحمها ويغفر لها ويجعل الجنة مثواها يارب العالمين وجميع المسلمين".


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