رئيس هيئة قناة السويس: "جبنا حق القناة في أربعة شهور "

25 أغسطس 2020 - 09:46 ص

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عائد قناة السويس ارتفع بالدولار خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة زيادة 4.7%، معقبًا: "إحنا جبنا حق القناة الجديد بعد أربع شهور من افتتاحها".







وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون"، أن القناة تدرس أي فكرة لإنشاء ممرًا بديلًا لقناة السويس، وجميع هذه الأفكار لا تقارن ولا تستطيع منافسة قناة السويس.





وتابع:"قناة السويس مرت بها أكبر سفينة في العالم تحمل 23 ألف حاوية، ومثل هذه السفينة لم يكن تستطيع المرور من القناة قبل افتتاح قناة السويس الجديدة".

