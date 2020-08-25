مجددا .. الصين تعلق الطيران لأبو ظبي

25 أغسطس 2020 - 09:37 ص

أعلنت السلطات الصينية أنها ستعلق رحلات الاتحاد للطيران من أبو ظبي إلي شنغهاي لأسبوع إضافي بدءا من 24 أغسطس بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس " كورونا" علي رحلة 15 أغسطس.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية أنها ستطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد خلوهم من مرض "كوفيد 19 " الذي يسببه فيروس " كورونا " قبل صعودهم إلي متن الطائرة.

جدير بالذكر أن الصين وهي منطقة تفشي وباء " كورونا " تخشي من موجة جديدة من الإصابات بالفيروس المستجد .