مجددا .. الصين تعلق الطيران لأبو ظبي

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الصينية أنها ستعلق رحلات الاتحاد للطيران من أبو ظبي إلي شنغهاي لأسبوع إضافي بدءا من 24 أغسطس بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس " كورونا" علي رحلة 15 أغسطس.
كما أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية أنها ستطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد خلوهم من مرض "كوفيد 19 " الذي يسببه فيروس " كورونا " قبل صعودهم إلي متن الطائرة.
جدير بالذكر أن الصين وهي منطقة تفشي وباء " كورونا " تخشي من موجة جديدة من الإصابات بالفيروس المستجد .
ظهر12:02 م
فجر
04:04
شروق
05:32
ظهر
12:02
عصر
15:38
مغرب
18:31
عشاء
20:01