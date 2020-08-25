ملاحقة قضائية لنجل ترامب.. ورفض مفاجيء من الأخير

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عبد القادر وحيد- وكالات

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إريك ترامب

شهادته

ليتيسيا جيمس

تحت القسم

تقدمت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس بطلب إلى القضاء، لإرغام إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، على الإدلاء بشهادته تحت القسم.

وفي بيان صدر أمس الاثنين أوضحت المدعية العامة الديمقراطية أنه بعدما وافق "إريك"، في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، رفض فجأة.

وأضاف البيان أنه حتى لو قالت منظمة ترامب إنها تريد التعاون في التحقيق،لكنها ترفض تقديم المستندات المطلوبة، تحت ذرائع واهية.

وتقول جيمس إنها لهذا السبب طلبت رسميا من قاض في ولاية نيويورك أن يأمر إريك ترامب بالإدلاء بشهادته تحت القسم.

كما طالبت أن يتم أمر قضائي لمنظمة ترامب، بتقديم المستندات المتعلقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك فندق ترامب الدولي في شيكاغو، ومبنى يقع في وول ستريت.

وأضافت المدعية العامة أنها فتحت هذا التحقيق في 2019، بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس إن موكله السابق بالغ أو قلل من قيمة بعض عقاراته، للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.


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