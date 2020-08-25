» عاصمة خليجية الأولى عالميا جذبا للأموال

متابعات- أمينة عبد العال
حصلت المنامة العاصمة البحرينية علي المركز الأول للمدينة الأكثر جذبا للأموال في العالم.
وأشارت أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ 150 مدينة والصادر من مؤسسة "airinc" إلى أن المنامة حصدت اللقب الذي يمنح وفقا للجاذبية المالية وأسلوب الحياة.
وقالت الصحف المحلية إن المدن الخليجية تصدرت قائمة أفضل 20 مدينة علي المستوي الدولي، وحصلت الرياض على المرتبة الرابعة والكويت المركز السادس وأبو ظبي المركز السابع، ودبي المركز 12 ومسقط المركز 16.
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