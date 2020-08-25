تركي الحمد يغرد عن " ذل المعصية" ويستدل بابن قيم الجوزية

25 أغسطس 2020 - 09:21 ص

حذّر الكاتب السعودي تركي الحمد من العجب بالطاعة، فربما كان مهلكا لصاحبه، حيث استدل تركي الحمد بمقولة مأثورة عن ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال الحمد نقلا عن ابن القيم : " رب معصية أورثت ذلا وانكسارا فأدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا فأدخلته النار "، متسائلا :" فكم يا ترى من "أصحاب الطاعات" ينطبق عليه مثل هذا القول في أيامنا هذه؟".

وتفاعل متابعو ورواد توتير مع تدوينة الحمد، حيث علق أحدهم :" لا يعجبني عليك الحديث الديني بل أحب فيك علمانيتك فألمس فيها صدق روحك، تمسك بها أستاذنا الكبير".

وعلق آخر :" العلم عند الله، ولا نحكم على البشر، علينا إصلاح أنفسنا وتطبيق ذلك على أنفسنا، أنا لا يهمني فلان كائنا من كان هل دخل الجنة أم النار ولكن يهمني (أنا) أين سأكون وقتها ومع أي الفريقين".

كما علق أحد المغردين :" بعض الردود ترى تركي الحمد قبل ان تقرأ ما كتبه فيكون الرد برفض المحتوى حتى وان كان صحيحاً".