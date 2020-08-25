  • الثلاثاء 25 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:42 ص
Advertisements
بحث متقدم
أول وزير كفيف للثقافة في تونس

أول وزير كفيف للثقافة في تشكيل حكومة عربية

جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

تفوق الخيال.. تعود للحياة أثناء تحنيط جثتها

تفوق الخيال.. تعود للحياة أثناء تحنيط جثتها

قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس: "جبنا حق القناة في أربعة شهور "

ملاحقة قضائية لنجل ترامب

ملاحقة قضائية لنجل ترامب.. ورفض مفاجيء من الأخير

تركي الحمد يغرد عن " ذل المعصية" ويستدل بابن قيم الجوزية

تركي الحمد يغرد عن " ذل المعصية" ويستدل بابن قيم الجوزية

هروب كمال الشناوي من وزير بمجلس قيادة الثورة.. تفاصيل مثيرة

هروب كمال الشناوي من وزير بمجلس قيادة الثورة.. تفاصيل مثيرة

القرني: أتحدى الجميع بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب

القرني: أتحدى الجميع بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تركي الحمد يغرد عن " ذل المعصية" ويستدل بابن قيم الجوزية

الحياة السياسية

تركي الحمد يغرد عن " ذل المعصية" ويستدل بابن قيم الجوزية
تركي الحمد يغرد عن " ذل المعصية" ويستدل بابن قيم الجوزية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تركي الحمد: انتهت الصلة بالسماء

#

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

#

تركي الحمد يشعل تويتر بتدوينة عن "قطر"

#

تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

أخبار السعودية

ابن القيم

تركي الحمد

ذل المعصية

حذّر الكاتب السعودي تركي الحمد من العجب بالطاعة، فربما كان مهلكا لصاحبه، حيث استدل تركي الحمد بمقولة مأثورة عن ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال الحمد نقلا عن ابن القيم : " رب معصية أورثت ذلا وانكسارا فأدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا فأدخلته النار "، متسائلا :" فكم يا ترى من "أصحاب الطاعات" ينطبق عليه مثل هذا القول في أيامنا هذه؟".

وتفاعل متابعو ورواد توتير مع تدوينة الحمد، حيث علق أحدهم :" لا يعجبني عليك الحديث الديني بل أحب فيك علمانيتك فألمس فيها صدق روحك، تمسك بها أستاذنا الكبير".

وعلق آخر :" العلم عند الله، ولا نحكم على البشر، علينا إصلاح أنفسنا وتطبيق ذلك على أنفسنا، أنا لا يهمني فلان كائنا من كان هل دخل الجنة أم النار ولكن يهمني (أنا) أين سأكون وقتها ومع أي الفريقين".

كما علق أحد المغردين :" بعض الردود ترى تركي الحمد قبل ان تقرأ ما كتبه فيكون الرد برفض المحتوى حتى وان كان صحيحاً".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عاصمة خليجية الأولى عالميا جذبا للأموال
» الموت يفجع سعد لمجرد
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» "السيف الملهم" .. أغنية وطنية لرابح صقر من كلمات أمير سعودي
» سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة رحيله عن الأهلي: هنمشي
» فنانة شهيرة تتلقى عرضا صادما للزواج: مع إنك عجوز أريد الزواج منك
» لو تليفونك السامسونج اتسرق .. اعرف ازاي ترجعه بطريقة عبقرية
» سعر صادم لنظارة عمرو دياب الجديدة
» وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع السرطان
» فيسبوك ضاعف مبيعاتها.. قصة الطالبة بائعة التين
» "التعليم العالي": هذا هو موعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة