القرني: أتحدى الجميع بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب

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عائض القرني

أخبار السعودية

كتاب التوحيد

محمد بن عبد الوهاب

دخل الداعية السعودي عائض القرني في تحدٍ بكتاب من الكتب المأثورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذي يلقب في السعودية بالإمام المجدد.

وأضاف القرني في حسابه على تويتر :" كتاب التوحيد للشيخ الإسلام الإمام المُجدّد/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أتحدّى أن يكون فيه حرف واحد يخالف كتاب الله وسُنّة نبيه".

 وتابع القرني في حديثه عن الكتاب:"  فتبّاً لكل من عاند الحق بالتقليد الأعمى، "بَلْ نَقْذِفُ بالحق عَلَى الباطل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ? وَلَكُمُ الويل مِمَّا تصفون " .

ونقل من الكتاب مقولة للإمام المُجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد : "من حُسن التوحيد أنه تنزيه له سُبحانه عن المَسبّة، ومن قُبح الشرك كونه مسبّةً لله ".

وتفاعل عدد من محبي القرني ورواد تويتر :" والله، أيها الشيخ المكرم، قد أغفلت عن المسألة المجمع عليها و هي أن لا كتاب تحت السماء و فوق الأرض ليس فيه شيء أو حرف من الخطأ و الزلة غير القرآن.. علاوة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس بثقة عند كثير من العلماء.. ففي الاحترام و التبجيل أقول، كف لسانك و قلمك عند التحدي" .

وعلق آخر :" صحيح إن كتاب الله فوق كل كتاب.. لكن الشيخ عايض لم يقل عن كتاب التوحيد إنه أفضل كتاب، وإنما قال أتحدى أن يكون فيه ما يخالف كتاب الله، إنما هو موافق لكتاب الله".


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