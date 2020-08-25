» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

25 أغسطس 2020 - 09:10 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس حالة من التراجع حيث سجل 15.90 جنيه متراجعا بمقدار 3 قروش عن معاملات أمس الصباحية

وسجل الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في بنك عودة 15.85 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.95 جنيه ، وسجل في البنك المصري الخليجي 15.85 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.95 جنيه .

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