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"السيف الملهم" .. أغنية وطنية لرابح صقر من كلمات أمير سعودي

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"السيف الملهم" .. أغنية وطنية لرابح صقر من كلمات أمير سعودي
"السيف الملهم" .. أغنية وطنية لرابح صقر من كلمات أمير سعودي

عبد القادر وحيد

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بن مساعد

السيف الملهم

رابح صقر

 بعد قصيدته الوطنية "الوطن الأعز" طرح الفنان رابح صقر عملا غنائيا وطنيا من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع المايسترو وليد فايد، بعنوان "السيف الملهم".

ويقدم الأمير عبد الرحمن بن مساعد عددا من الأعمال الوطنية التي لا يستغني عن تقديمها، ليكون لرابح صقر نصيب منها.

يذكر أن رابح صقر قد طرح عملا غنائيا وطنيا قبل أيام حمل عنوان "درع البلد"، وتغنى به بمشاركة الفنان راشد الماجد.

ويمتاز الأمير الشاعر عبد الرحمن بلمسته في جزالة الكلمة والقصيدة في العمل الوطني،  حيث كان قد طرح أيضا قصيدة وطنية بعنوان "الوطن الأعز" في نهاية يوليو الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه الأعمال الوطنية جزءا لا يتجزأ من أعمال الأمير الشاعر،  حيث لاقت هذه الأعمال إقبالا كبيرا لدى المستمعين السعوديين الذين أصبحوا يتباهون بما يطرحه من عمل وطني يستذكرون به الأمجاد الوطنية.

وفي سلسلة الأعمال الوطنية فقد طرح الفنان العرب محمد عبده عملا وطنيا بعنوان "ليس المجد إلا محمدًا"، من ألحان وليد فايد.


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