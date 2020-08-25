متعب: ندمت على ما قلته في حق مروان محسن بعد اتصالي بـ السولية

25 أغسطس 2020 - 05:42 ص

كشف عماد متعب - أسطورة الأهلي - عن اتصاله بنجم الأهلي عمرو السولية لسؤاله عن رأيه فيما قاله عقب مباراة الأهلي والزمالك بشأن مروان محسن.



وقال متعب في تصريحات له: اتصلت بالسولية وسألته (هل كنت قاسيا بشأن مروان) ثم طلبت منه أن يبلغه اعتذاراي.





وأضاف: تحدثت مع مروان واعتذرت له وطلبت منه أن يبلغ اعتذاري لوالده .. لم أقصد أي شيء سوى مصلحة الأهلي وكان انتقادي للجزء الفني وليس شخصيا .. وكنت أنصح مروان بصفتي لاعب مر بنفس الظروف.

