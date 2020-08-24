عريس الجنة .. تفاصيل مقتل مهندس على يد طليق أخته

24 أغسطس 2020 - 11:30 م

قال والد المهندس محمد سعد، عريس الجنة والذي قتله طليق شقيقته، إنه كان يحذر نجله محمد دائمًا من طليق شقيقته لأنه كان يترصد له في كل إجازة ينزل فيها إلينا؛ خاصة وأنه كان ينزل يومي الخميس والجمعة ويسافر إلى عمله يوم السبت، لأنهم افتعلوا أكثر من مشكلة مع محمد خلال الفترة الماضية كي يتشاجروا معه ويعتدوا عليه.



وأضاف "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن ابن عم طليق نجلتي إيمان افتعل معه مشكلة وكاد أن يعتدي عليه بسكين لولا تدخل والدة محمد وأنهت المشكلة، مشيرًا إلى أنه كان يحذر محمد من أي شخص من عائلة طليق شقيقته لأنهم كانوا يتربصون لنجلي ويريدون الاعتداء عليه والانتقام مني في نجلي.



وتابع: "ابنتي تم تطليقها من أحمد زوجها بالإبراء ولم تحصل على أي من متعلقاتها الزوجية على الإطلاق وانتهى كل شىء، ولكن هو وعائلته كانوا يريدون الاعتداء عليً فى بداية الأمر انتقاما مني ومن انفصال ابنتي عن أحمد طليقها ولكنهم أحرقوا قلبي على نجلي محمد؛ لأنه الوحيد على أخواته البنات".

