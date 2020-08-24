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فيسبوك ضاعف مبيعاتها.. قصة الطالبة بائعة التين

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بائعة التين
بائعة التين

المصريون ـ متابعات

قالت الطالبة هبة عبد الحميد، الشهيرة ببائعة التين الشوكي، إن فكرة بيع التين وعمل مشروع العربة جاء بعد تفكير في مشروع لمساعدة نفسها في المصروفات ولم تجد مشروعًا آخر.
وأضافت هبة، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تسليط الضوء عليها من خلال السوشيال ميديا ساعدها في عملية البيع وزاد الإقبال عليها بعد شهرتها.
وأشارت إلى أنها تقسم يومها بين عربة التين الشوكي صباحا، والعمل في عيادة أحد الطباء حتى العاشرة مساءً، وخلال أيام الدراسة في أكاديمية الطيران ينتهي موسم التين الشوكي.
ولفتت إلى أنها حصلت على درع تكريم من الأكاديمية، وإعفاء من دفع المصروفات بعد انتشار صور بيعها للتين الشوكي.
وعن لقائها مع وزيرة الثقافة، وجهت هبة الشكر للوزيرة على اللفتة الطيبة وأنها لم تكن تتوقع المقابلة. وأكدت أنها تفضل الغناء عن التمثيل وغنت على الهواء أغنية "نقابل ناس".

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