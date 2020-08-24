"الأوقاف" تكشف تفاصيل منع عبد الله رشدي من صعود المنبر

24 أغسطس 2020 - 11:10 م

كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتحويل عبد الله رشدي من إمام إلى باحث دعوي.



وقال "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "عبد الله رشدي له آراء مختلفة تثار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يوجد فارق بين منبر الإمام وصفحته الشخصية"، مردفا: "أئمة وزارة الأوقاف ملتزمون بالخط الوسطي، ورشدي يعبر عن آرائه الخاصة على صفحاته الشخصية، والتي لم يراع فيها القواعد والثوابت، لذلك تم إحالته إلى لجنة القيم ثم التحقيق معه".



وتابع: «تم منع عبد الله رشدي من صعود المنبر، ثم أحالته الوزارة إلى باحث دعوي لمدة عام وهو عمل يختص بالأبحاث العلمية»، معلقا: «تحويله إلى باحث دعوة لا يعتبر عقاب، والموقف في البلاد لا يحتمل ضبابية المشهد حيث تستهدف الأوقاف وضوح الرؤية في كافة الآراء التي يعرضها الإمام».



وأكمل: «وزارة الأوقاف تنقي منابرها من الآراء التي قد تحدث لبسا لدى المواطنين»، لافتا إلى أن قرار النقل النهائي لعبد الله رشدي كباحث دعوي سيصدر اليوم أو غدا.

