الأب كلمة السر.. كشف لغز العثور على "نصف جثة فتاة" بالجيزة

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة من فك لغز واقعة العثور على "نصف جثة فتاة الطالبية"، حيث تبين من خلال التحريات أن الأب، وراء ارتكاب الجريمة.

وأوضحت قوات الأمن أن الجريمة التي تم تنفيذها العام الماضي قام الأب بارتكابها حيث قتل ابنته وقطعها بمنشار ووزع أجزاء جسدها في منطقة الطالبية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضافت التحريات أن المتهم ألقي القبض عليه، بعد مرور قرابة عام ونصف عن الجريمة، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

يذكر أن الجريمة تم تنفيذها صباح يوم الخميس 26 أبريل 2019، حيث ورد بلاغ إلى ضباط قسم شرطة الطالبية، بالعثور على "نصف جثة"، داخل شنطة سفر بمنطقة أرض البحر بالطالبية حيث تسببت الجريمة وقتها بضجة كبيرة في مصر.



