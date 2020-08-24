كفيل للخدمات المصغرة و المسابقات...منصة مبتكرة تستشرف المستقبل

دوماً ما يكلل التفكير خارج الصندوق التقليدي بالنجاح، ولكي تحقق النجاح المنشود عليك أن تقدم فكرة قوية ومطلوبة و تدعمها بعمل دؤوب وجاد وفقاً لخطة متقنة، وهذا ما قدمته منصة كفيل للخدمات المصغرة والمسابقات.

ما هي منصة كفيل (Kafiil.com)؟

منصة كفيل للخدمات المصغرة والمسابقات هي سوق إلكتروني يجمع بين مقدمي الخدمات عبر الإنترنت والمشترين المحتملين من رواد ورجال الأعمال، فمثلاً إذا كنت تجيد الترجمة من الإنجليزية للعربية فكل ما عليك هو أن تطرح خدمتك على الموقع بسعر محدد (مثلاً : ترجمة 100 كلمة ب 5 دولار خلال يومين) وتكتب وصفاً دقيقاً للخدمة موضحاً ما لديك من مهارات تؤهلك للقيام بتلك الخدمة ومدعماً كلامك بنماذج من أعمالك السابقة إن كان ذلك متاحاً، ثم تنتظر لبعض الوقت حتى تصل خدمتك لعدد كبير من المشترين المحتملين الباحثين عن مثل تلك الخدمة فيقوم أحدهم بالتواصل معك للإتفاق على كافة التفاصيل، ثم يدفع المبلغ لمنصة كفيل من خلال أي وسيلة من وسائل الدفع المتاحة، حينها تبدأ أنت في تنفيذ الخدمة المشتراه، وعقب الإنتهاء منها وتسليمك إياها للمشتري من خلال المنصة، يقوم المشتري بإعتماد التسليم وتقييم عملك وحينها تصلك قيمة الخدمة بعد خصم نسبة بسيطة لمنصة كفيل، ويمكنك أن تحصل على أرباحك بالدولار أو بالجنيه المصري كما تشاء.

وبالفعل لقد نجح الكثير من الشباب الواعد في إيجاد ما يبحثون عنه داخل منصة كفيل للخدمات المصغرة والمسابقات، فالآن أصبح بإمكانهم تصفح منصة كفيل وطرح الخدمات التي يجيدونها في القسم التابعة لكي يتم التواصل معهم من قبل العملاء الباحثين عن تلك الخدمات، ومن ثم يتم الاتفاق على تنفيذ الخدمة مقابل أجر بالدولار.

مجالات الخدمات على كفيل:

تضم منصة كفيل عشرات الأقسام الفرعية التي يمكنك إضافة خدمتك من خلالها مثل : التصميم و الرسوميات، الفيديوهات الدعائية، التسويق الإلكتروني، الكتابة و الترجمة، الإستشارات، برمجة المواقع و التطبيقات، وغيرها الكثير.

مميزات كفيل :

تمتلك منصة كفيل العديد من المميزات التنافسية و منها: وسائل دفع و سحب متعددة، ضمانة كاملة لحقوق الطرفين البائع والمشتري، لا رسوم على المشترين، عمولة متناقصة على البائع تصل إلى 10%، أقسام حصرية مثل قسم المسابقات، محترفين في شتى المجالات من مختلف الدول العربية، وغيرها الكثير.

كفيل و رواد الأعمال:

تعمل منصة كفيل على توفير أفضل الخدمات الاحترافية التي يحتاجها رواد ورجال الأعمال، فعلى سبيل المثال إذا كان مشتري الخدمة يريد إنشاء موقع إلكتروني احترافي و بتكلفة مناسبة، فسيجد داخل منصة كفيل قسم كامل لهذا الأمر وقسم آخرلتسويق الموقع بشكل صحيح حتى يضمن نجاحه وسرعة انتشاره علاوة على قسم خدمات زيادة المتابعين لكافة منصات التواصل الاجتماعي الموثوقة لكافة منصات التواصل الإجتماعي المرتبطة بالموقع المصمم، وتعتبر منصة كفيل للخدمات المصغرة هي أحد المنصات الرائدة في الوطن العربي في مجال الخدمات المصغرة، بل يعدها البعض الأفضل عربياً في وقتنا الحالي، فلقد أكد مستخدمو الموقع أن الخدمات الذي حصلوا عليها كانت ذات جودة عالية وسعر مناسب كما يتمتع كفيل بسهولة في الاستخدام واحترافية في الأداء.

نجاحات منصة كفيل:

تم إطلاق النسخة الأولية من منصة كفيل في نهاية عام 2015 م بشكل تقليدي للغاية، ولكن تم تحديث المنصة في عام 2017 ورغم ذلك لم تحقق المنصة إلا قليلاً من النجاحات و كثيراً من الإخفاقات التي كادت تسبب في إغلاق المنصة في أواخر عام 2019 م، ولكن بعد أن تعاون رجل الأعمال السعودي سالم المسرحي مع رائد الأعمال المصري محمد محمود واستحوذا معاً على المنصة، فقد تغيرت مجرى الأمور كثيراً، حيث تمكنا من تحقيق طفرةٍ كبرى داخل كفيل تسببت إقالته من عثرته بل أخذ يحقق نجاحاً ملحوظاً حتى أكد الخبراء أنه من المتوقع أن يتصدر كفيل مواقع العمل الحر العربية خلال السنوات القليلة القادمة، تلك المواقع التي تقدم الخدمات المصغرة، الخدمات التي تدعم الشباب في العمل عن البعد على الإنترنت وتساعد في القضاء على ظاهرة البطالة في وطننا العربي، وكذلك تدعم أصحاب الأعمال الحرة الذين كانوا ينفقون الكثير من الأموال للحصول على تلك الخدمات قبل ظهور منصة كفيل، والذين قالوا عن المنصة أنها بالفعل حققت كل احتياجات أعمالهم دون إنفاق أموال طائلة، ورغم ذلك النجاح لم تتوقف منصة كفيل عند هذا الحد، بل أطلقت المنصة قسم المسابقات، ذلك القسم الحصري في الوطن العربي.

أحصل على مائة تصميم بسعر تصميم واحد:

قسم المسابقات بمنصة كفيل هو القسم الفريد من نوعه في الوطن العربي، من خلاله يمكنك – كرائد أو رجل أعمال – إضافة مسابقة بكافة التفاصيل التي تحتاجها ليتسابق أصحاب المهارات لتقديم ما تريد و تختار أنت الأفضل بينهم ليكون هو الفائز الحاصل على قيمة المسابقة التي حددتها سلفاً، لنأخذ مثال على ذلك :

لديك مشروع و تحتاج أن تصمم شعار خاص به، حينها تتجه لمنصة كفيل:

تكتب مواصفات الشعار المطلوب

ترفع أمثلة لشعارات أعجبتك إذا أحببت ذلك

تحدد قيمة الجائزة التي سيحصل عليها صاحب الشعار الأفضل

وحينها تطلق مسابقتك ليبدأ المصممين المحترفين في رفع أعمالهم لتختار أنت المناسب منها وإذا أردت إجراء تعديل على التصميم الفائز بالطبع لك ذلك دون أي تكلفة إضافية.

ومن الجدير بالذكر أن قسم المسابقات لا يقتصر فقط على التصميمات وإنما يمتد لاختيار أسماء المشروعات والنطاقات، والكتابة الإبداعية، والتصميمات الهندسية وغيرها الكثير.

في الختام ...سواء كنت مقدم خدمات تملك مهارة ما أو رائد أعمال فإنه يجدر بك إلقاء نظرة على ذلك الموقع الرائع و الذي ربما يحدث فارقاً كبيراً في مستقبلك المهني ويساعدك على تحقيق المزيد من النجاح.