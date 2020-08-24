الديهي عن "جريمة الفيرمونت": "محدش فوق راسه ريشة"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض تساءل عن مقدرة الدولة التحرك القانوني إزاء المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة، تعود وقائعها لعام 2014 في فندق الفيرمونت الشهير وسط القاهرة، وذلك لكون آبائهم رجال أعمال لهم نفوذ داخل الدولة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن قرار النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، يغلق بابًا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب: "مصر لن تقبل أن يكون هناك مذنبًا خارج أسوار العدالة، ولن يعود مراكز القوى، ومحدش على راسه ريشة".


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